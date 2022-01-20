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Общество

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках в июне

20 января 2022 года, 16:10

С 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках в июне

Фото Андрея Степанова

«Отличные новости! В этом году Федерация воздухоплавательного спорта вновь доверила нашему городу проведение рейтингового мероприятия, – Чемпионата России по воздухоплавательному спорту», – отметил глава Великих Лук.

По словам Николая Козловского, рейтинговое мероприятия пройдет с 11 по 17 июня в рамках 26-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Организационный комитет уже начал подготовку к чемпионату. Спортивным директором в текущем году выступит сын знаменитого отечественного воздухоплавателя Льва Маврина – Александр.

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