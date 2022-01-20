49 лифтов заменят в Пскове и Великих Луках в 2022 году

В Пскове и Великих Луках планируют заменить 49 лифтов в 13 домах Пскова и одном доме в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 января.