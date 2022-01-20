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Общество

49 лифтов заменят в Пскове и Великих Луках в 2022 году

20 января 2022 года, 13:39

В Пскове и Великих Луках планируют заменить 49 лифтов в 13 домах Пскова и одном доме в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 января.

49 лифтов заменят в Пскове и Великих Луках в 2022 году

Фото: Андрей Степанов

По словам спикера, 14 лифтов начнут заменять в феврале, уже разыграли конкурс.

«По оставшимся лифтам – завершается проектирование, мы рассчитываем до 1 марта сделать, и в конце мая – июня заменять оставшиеся», поделился Сергей Шарлаев.

В прошлом году в Псковской области заменили 125 лифтов.

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