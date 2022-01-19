Ввоз ночного стрелкового прицела пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз на территорию Российской Федерации унифицированного ночного стрелкового прицела. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стрелковый прицел был обнаружен сотрудниками таможенного поста МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе при осмотре транспортного средства SKODA ROOMSTER. Объект с нанесенной аббревиатурой «НСПУ» находился в рюкзаке владельца автомобиля. По имеющейся информации, при въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) житель Латвии не предъявил и не задекларировал перевозимый унифицированный оптический прицел.

Обнаруженный товар сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области отправили на экспертизу. Как показало баллистического исследование, незадекларированный стрелковый прицел является бесподсветным ночным оптическим прицелом, который создан для прицельной стрельбы из ручных пулеметов и автоматов семейства Калашникова. ручного противотанкового гранатомета и снайперских винтовок в условиях естественной ночной освещенности. Кроме того, обнаруженный прицел относится к продукции военного назначения.

В отношении жителя Латвии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС вооружения, путем недекларирования).