Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дезинфекционную установку приобрели для ветслужбы Псковской области

19 января 2022 года, 16:35

Вторую дезинфекционную установку на базе автомобиля «УАЗ» приобрели для государственной ветеринарной службы Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Средства для приобретения техники были выделены по поручению губернатора Михаила Ведерникова из резервного фонда администрации Псковской области.

Дезинфекционную установку приобрели для ветслужбы Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Дезинфекционную установку задействуют для проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области, а также для организации комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах и ликвидации выявленных очагов инфекционных заболеваний животных.

Техника будет использоваться в противоэпизоотическом отряде станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Усвятскому и Куньинскому районам.

В настоящее время совместно с федеральными специалистами в Псковской области сформирован комплексный план первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней, направленный на стабилизацию эпизоотической ситуации в регионе. В рамках документа особое внимание уделят обновлению областной ветеринарной службы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Великолучанка представит Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине
До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января
С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Ввоз ночного стрелкового прицела пресекли псковские таможенники
В Псковскую область поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»
Более 600 социально значимых объектов Псковской области обеспечат доступом к интернету в 2022 году
Выездная вакцинация от гриппа и COVID-19 пройдет в Любятово 22 января
Оборудование для обеспечения безопасного приземления приобрел Псковский аэропорт
Торги на строительство малоэтажных домов объявлены в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Операция «Адаптация»

Общество
19 января 16:43

Операция «Адаптация»

Где заниматься спортом псковичам с инвалидностью?
Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса

Общество / Здоровье
19 января 11:30

Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса
В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка

Общество
18 января 14:12

В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка