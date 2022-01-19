Дезинфекционную установку приобрели для ветслужбы Псковской области

Вторую дезинфекционную установку на базе автомобиля «УАЗ» приобрели для государственной ветеринарной службы Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Средства для приобретения техники были выделены по поручению губернатора Михаила Ведерникова из резервного фонда администрации Псковской области.

Дезинфекционную установку задействуют для проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области, а также для организации комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах и ликвидации выявленных очагов инфекционных заболеваний животных.

Техника будет использоваться в противоэпизоотическом отряде станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Усвятскому и Куньинскому районам.

В настоящее время совместно с федеральными специалистами в Псковской области сформирован комплексный план первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней, направленный на стабилизацию эпизоотической ситуации в регионе. В рамках документа особое внимание уделят обновлению областной ветеринарной службы.