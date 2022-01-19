Более 600 социально значимых объектов Псковской области обеспечат доступом к интернету в 2022 году

В 2022 году к высокоскоростному интернету обеспечат доступ 601 социально значимого объекта Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К интернету были подключены региональные библиотеки, школы, оперативные службы, фельдшерско-акушерские пункты и органы муниципальной власти. Работы были выполнены в 24 муниципальных образования Псковской области. За счет регионального бюджета непрерывным доступом в интернет обеспечат 441 учреждение.

За счет федерального бюджета в рамках соглашения между администрацией Псковской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2022 будет производиться оплата услуг по доступу в интернет для 160 образовательных учреждений, в числе которых региональные школы и колледжи.

Работы по подключению социально значимых объектов Псковской области к высокоскоростному интернету выполнялись в течение трёх лет в рамках регионального проекта «Цифровая инфраструктура» по направлению «Цифровая экономика».