Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 600 социально значимых объектов Псковской области обеспечат доступом к интернету в 2022 году

19 января 2022 года, 15:35

В 2022 году к высокоскоростному интернету обеспечат доступ 601 социально значимого объекта Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Более 600 социально значимых объектов Псковской области обеспечат доступом к интернету в 2022 году

Источник: pixabay.com

К интернету были подключены региональные библиотеки, школы, оперативные службы, фельдшерско-акушерские пункты и органы муниципальной власти. Работы были выполнены в 24 муниципальных образования Псковской области. За счет регионального бюджета непрерывным доступом в интернет обеспечат 441 учреждение.

За счет федерального бюджета в рамках соглашения между администрацией Псковской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2022 будет производиться оплата услуг по доступу в интернет для 160 образовательных учреждений, в числе которых региональные школы и колледжи.

Работы по подключению социально значимых объектов Псковской области к высокоскоростному интернету выполнялись в течение трёх лет в рамках регионального проекта «Цифровая инфраструктура» по направлению «Цифровая экономика».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Великолучанка представит Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине
До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января
С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Ввоз ночного стрелкового прицела пресекли псковские таможенники
Дезинфекционную установку приобрели для ветслужбы Псковской области
В Псковскую область поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»
Выездная вакцинация от гриппа и COVID-19 пройдет в Любятово 22 января
Оборудование для обеспечения безопасного приземления приобрел Псковский аэропорт
Торги на строительство малоэтажных домов объявлены в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Операция «Адаптация»

Общество
19 января 16:43

Операция «Адаптация»

Где заниматься спортом псковичам с инвалидностью?
Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса

Общество / Здоровье
19 января 11:30

Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса
В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка

Общество
18 января 14:12

В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка