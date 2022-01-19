Оборудование для обеспечения безопасного приземления приобрел Псковский аэропорт

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» приобрел аэродромную тормозную тележку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Купленное оборудование предназначено для определения условий торможения шасси самолетов с целью обеспечения безопасности приземления.

«Дополнительно это позволит минимизировать задержки рейсов в осенне-зимний период», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Аэродромная тормозная тележка измеряет коэффициент сцепления, которой передаётся экипажу самолета, благодаря чему принимается решения о возможности взлета и посадки самолета.

Осенью и зимой это особенно актуально, поскольку в этот период есть вероятность обледенения взлётно-посадочной полосы, а значение коэффициента сцепления влияет на пробег/разбег самолета при посадке и взлете.

В Псковском аэропорте уже была одна тормозная тележка, но Росавиация рекомендует иметь основную и резервную на случай выхода из строя одной из них.