Торги на строительство малоэтажных домов объявлены в Пскове

Объявили торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе

в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрея Балука.

В настоящий момент планируется возвести 57 тыс. квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Строительство домов будет проходить на территории 13 гектаров.

Как сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на онлайн-конференция ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО», на стадии строительства в Псковской области сейчас находится 274 тыс. квадратных метров жилья. Доля строительства жилых домов с использованием эскроу-счетов составляет 76%. На одного человека в регионе строится 0,44 квадратных метров жилья.