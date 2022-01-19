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Общество

Торги на строительство малоэтажных домов объявлены в Пскове

19 января 2022 года, 12:54

Объявили торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе

в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрея Балука.

В настоящий момент планируется возвести 57 тыс. квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Строительство домов будет проходить на территории 13 гектаров.

Как сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на онлайн-конференция ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО», на стадии строительства в Псковской области сейчас находится 274 тыс. квадратных метров жилья. Доля строительства жилых домов с использованием эскроу-счетов составляет 76%. На одного человека в регионе строится 0,44 квадратных метров жилья.

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