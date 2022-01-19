Псковичи запечатлели ложную Луну

Псковичи Владимир Колпаков и Петр Митрофанов запечатлели редкое природное явление под названием «Парселена» или «Ложная Луна». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Как написали в сообществе, данное явление наблюдалось вечером 18 января. Его причиной стала перистая облачность, которая создала иллюзию присутствия в небе двух менее крупных Лун по бокам от настоящего небесного тела.