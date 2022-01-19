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Общество

Псковичи запечатлели ложную Луну

19 января 2022 года, 08:31

Псковичи Владимир Колпаков и Петр Митрофанов запечатлели редкое природное явление под названием «Парселена» или «Ложная Луна». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Псковичи запечатлели ложную Луну

Фото: Пётр Митрофанов

Как написали в сообществе, данное явление наблюдалось вечером 18 января. Его причиной стала перистая облачность, которая создала иллюзию присутствия в небе двух менее крупных Лун по бокам от настоящего небесного тела.

Псковичи запечатлели ложную Луну

Фото: Владимир Колпаков
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