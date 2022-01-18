Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек

В городе Печоры предлагается организовать круговое движение на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе, где произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом «Псковской правде» сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов.

Он отметил, что круговое движение необходимо для принудительного снижения скорости на этом участке, но подчеркнул, что оценить возможность его организации должны специалисты, поскольку там необходимо учитывать поток машин в направлении российско-эстонской границы.

Для снижения скорости транспорта Никита Евдокимов инициировал организацию кругового движения ещё на одном участке. «У нас большой поток транспорта на въезде в город со стороны Старого Изборска. Кроме того, после поста ГАИ есть пешеходный переход к школе», - пояснил он.

Кроме того, начальник ОГИБДД предлагает разделить потоки транспорта, например, при помощи сигнальных столбиков, на части Псковского шоссе. Речь идёт о спуске к мосту через реку Пачковку от пересечения с Прибалтийским шоссе.

Все эти инициативы были озвучены и поддержаны на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения на территории Печорского района. Поскольку Псковское шоссе является дорогой регионального значения, рабочая группа направила все предложения на рассмотрение в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Смертельное ДТП в Печорах произошло утром 16 января. В результате столкновения автомобилей Audi и «Волга» погибли пять человек. Авария унесла жизни 53-летнего водителя «Волги» и ехавших в Audi двух молодых людей и двух девушек в возрасте от 20 до 25 лет.