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Общество

К переходу в закрытый режим работы готовы все интернаты Псковской области

18 января 2022 года, 18:25

Все интернаты Псковской области готовы к переходу в закрытый режим работы. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального комитета по социальной защите Ольгу Евстигнееву.

К переходу в закрытый режим работы готовы все интернаты Псковской области

Фото: Портал государственных органов Псковской области

Руководитель профильного комитета отметила, что дома-интернаты Псковской области для дезинфицирования и обработки помещений на данный момент имеют запас специальных средств, санитайзеров и средств индивидуальной защиты.

О необходимости перевода в закрытый режим работы всех российских интернатов из-за распространения «омикрона» на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, новый штамм зафиксирован уже в 42 регионах России, болеют им официально 1 тыс. 682 человека. В связи с текущей эпидситуацией в стране Правильном РФ был подготовлен обновленный план по борьбе с коронавирусом.

Ольга Евстигнеева отметила, что псковские стационарные учреждения социального обслуживания вышли из закрытого режима только месяц назад. Тогда из-за складывающейся в районах эпидобстановки ограничения были введены в 19 из 31 учреждениях. «Мы следим за ситуацией: если эпидобстановка будет ухудшаться, то учреждения будут закрываться. Такая практика есть», – подчеркнула она.

В настоящее время в Псковской области в закрытый режим работы переведен только один дом-интернат, расположенный в Опочецком районе. Остальные социальные учреждения работают в режиме карантина, в связи с чем доступ третьих лиц в них ограничен.

«Если ежедневная выявляемость заболевших коронавирусом достаточно большая на протяжении долгого времени, учреждения переводятся на закрытый режим работы. Как, например, в Опочецком районе», – уточнила председатель профильного комитета.

По словам Ольги Евстигневой, при закрытом режиме работы сотрудники дома-интерната работают посменно и меняются раз в две недели. «Перед работой специалисты сдают ПЦР-тесты и, если все хорошо, заступают на двухнедельную смену. Это необходимо, чтобы работники не приносили вирус в стационарные учреждения. Они же общаются с родственниками, ходят в магазины», – подчеркнула она. 

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