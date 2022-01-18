В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка

Работы по постройке скейт-парка и высадке деревьев в сквере около Владимирской и Никольской улиц начнутся уже этой весной. Об этом заявил глава администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своем Instagram.

По его словам, данная территория на берегу реки Великой является пустой и необустроенной.

«На самом деле эта точка достаточно красивая благодаря жителям Псковского района и прилегающих домов. Часть территории у «Акваполиса» была обустроена, но жители обращались в наш адрес, чтобы обустроить территорию еще больше», – поделился Борис Елкин и добавил на данный момент планируется продолжить благоустройство в сторону берега реки Великой от улицы Никольской.

В конце 2021 года разыграли контракт, но, по словам главы городской администрации, из-за раннего выпадения снега работы были приостановлены.

«Мы видим, что здесь вырублена часть старых кусов, территории спланирована. Дальше мы , уже весной продолжим работу, здесь планируется посадить аллею. Она будет достаточно интересная и красивая с большим количеством новых деревьев», – поделился Борис Елкин.

Также на данном объекте создается территория для прогулок: аллея с дорожкой к берегу. Как отметил глава администрации города, дорога будет востребованной, поскольку там уже есть тропы, где гуляют люди и катаются велосипедисты.

Кроме того, разыграли контракт на строительство скейт-парка. В этом году поагируется выполнить все работы: подрядчик известен.

Борис Елкин сообщил, что Псков примет участие в программе «Формирование комфортной городской среды», поскольку это место очень перспективное для развития.

Местные жители, по его словам, развивают территорию: посадили деревья, сделали скамейки, установили прогулочные зоны, установили ворота на футбольном поле и воркаут-площадку.

«Будем развивать эту территорию, на Завеличье не хватает таких территории, это станет дополнительной точной притяжения, можно будет отдыхать и заниматься спортом», – поделился Борис Елкин.

Он также отметил, что местные жители используют берег для отдыха, готовят шашлыки, в связи с чем будет решаться вопрос с установкой урн или мусорного контейнера.