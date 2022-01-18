Борис Елкин объяснил, почему несмотря на обработку, в Пскове обледенели тротуары

Глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире на своей странице в Instagram 18 января объяснил, почему тротуары и общественные пространства городе обледенели, несмотря на то, что их регулярно чистят и обрабатывают. По его словам, главная причина в погодных условиях: только 17 января в Пскове сначала прошёл снегопад при плюсовой температуре, а к вечеру начался мороз.

«В Пскове, и не только, очень сильно меняются погодные условия ежедневно и сейчас много обращений по состоянию тротуаров и общественных пространств. Мы активно занимаемся и каждый день посыпаем тротуары», - отметил Борис Елкин. Он заверил, что уборка города будет продолжена.

«Стоит с пониманием отнестись к той работе, которая производится. Иногда приходится в ручном режиме некоторым местам уделять внимание», - сказал глава администрации города.