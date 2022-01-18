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Общество

Ярмарочные пространства появятся в Пскове

18 января 2022 года, 12:59

Небольшие ярмарки планируют открыть в общественных пространствах Пскова. Об этом глава городской администрации Борис Елкин рассказал в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте. По его мнению, это должно что привлечь бизнес и горожан.

Как отметил Борис Елкин, во многих общественных местах возникают сложности даже с покупкой воды. Небольшие ярмарочные пространства позволят людям проводить время «с комфортом и с удовольствием».

Также глава администрации Пскова отметил, что много вопросов и жалоб поступает от жителей города и туристов насчет общественных туалетов. «Активно занимаемся, надеемся, что в этом году выстроим работу туалетов так, чтобы было удобно и горожанам и гостям», – сообщил Борис Елкин.

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