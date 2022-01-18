Двух нетрезвых водителей повторно задержали в Печорах

Сотрудники полиции задержали в Печорах двух нетрезвых водителей, которых ранее уже наказывали за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 января для проверки у дома по Псковскому шоссе полицейские остановили ВАЗ-21140. Его водителем оказался 60-летний житель Печорского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день на улице Мира задержали Volkswagen Passat, которым управлял нетрезвый 28-летний житель Печорского района. Обстоятельства случившегося выясняются.

Водителям, повторно задержанным за рулем в нетрезвом виде в течение года, грозит уголовная ответственность, согласно статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.