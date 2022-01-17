В Псковской области проверили качество воды в крещенских купелях

Качество воды в купелях Псковской области, которые планируют использовать для проведения праздника Крещения, на соответствие санитарно- эпидемиологическим требованиям проверили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове и Псковском районе вода была отобрана в реке Великая у Мирожского монастыря, а также в купелях в деревнях Крипецы, Елизарово и Камно. Согласно полученным микробиологическим показателям она соответствует санитарным требованиям.

В Великих Луках для исследования была отобрана вода в купели реки Ловать. По полученным микробиологическим показателям она не соответствует требованиям санитарных правил. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора направили в адрес городской администрации письмо с указаниями о том, при каких условиях возможно использование данного водного объекта для крещенских купаний. В частности, от купания в купели на реке Ловать в Великих Луках необходимо воздержаться детям и лицам пожилого возраста, а также исключить попадание воды в организм.

По микробиологическим показателям санитарным требованиям соответствует вода, взятая из поверхностного водоема озера Себежское в Себежском районе, в озере Невельское Невельского района, из поверхностного водоема в реке Крупея города Пустошка Пустошкинского района, из открытого водоема для купания реки Великая в Острове Островского района, а также из купели Александра Свирского в Никандровой Пустыни в Порховском районе.

В Гдове для исследования на бактериологические показатели произвели отбор из источников питьевой воды, которые будут использоваться для проведениям праздника Крещения. В частности, из озера Чудское в деревне Ветвенник и реки Гдовка. Согласно полученным микробиологическим показателям она соответствует санитарным требованиям. Также требованиям соответствует вода, взятая для исследования в посёлке Плюсса и деревне Манкошев Лук Плюсского района.

Кроме того, сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора были проверены водопроводы, колодцы и другие источники, которые используются при праздновании Крещения. Основная масса проб воды, взятых в Псковской области, соответствует санитарным требованиям.

Исключение составила питьевая вода, взятая из источников в поселке Плюсса. Для исследования она была отобрана из колодцев по улице Горная, 3 и по улице Совхозная, 26. Вода из колодца по улице Совхозная, 26, согласно полученным микробиологическим показателям, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сотрудники ведомства направили в адрес администрации Плюсского района информационное письмо о результатах лабораторного исследования питьевой воды из данного источника и недопущении его использования при проведении праздника Крещения.