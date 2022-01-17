Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

ПАИ возглавило рейтинг псковских СМИ по количеству цитат в федеральных изданиях

17 января 2022 года, 13:51

Псковское агентство информации по итогам недели с 10 по 16 января возглавило рейтинг региональных СМИ по количеству цитат, использованных федеральными изданиями. По данным сервиса «Медиалогия», ПАИ цитировали 275 раз.

ПАИ возглавило рейтинг псковских СМИ по количеству цитат в федеральных изданиях

Второе место заняла ПЛН с показателем в 261 цитату, третье - радиостанция «Эхо Москвы Псков», материалы которой были использованы 60 раз. Далее в топе идут «МК Псков» (19 цитат» и luki.ru (17 цитат). 

 В десятку самых цитируемых СМИ попали «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков», которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой». 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У Полистовского заповедника появился новый снегоболотоход
10 школьных классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января
Великолукская спортсменка получила бронзу в общем зачете Кубка мира по скелетону
В Псковской области проверили качество воды в крещенских купелях
Семь человек погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно
Незакалённым псковичам врачи не рекомендуют купаться в Крещение
По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян

Общество
17 января 17:58

Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян
Переломный момент

Общество / Здоровье
17 января 12:22

Переломный момент

Псковский травматолог: Врач должен угадать диагноз, потому что родители его уже поставили
Кислая мина

Общество
17 января 10:22

Кислая мина