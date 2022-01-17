ПАИ возглавило рейтинг псковских СМИ по количеству цитат в федеральных изданиях

Псковское агентство информации по итогам недели с 10 по 16 января возглавило рейтинг региональных СМИ по количеству цитат, использованных федеральными изданиями. По данным сервиса «Медиалогия», ПАИ цитировали 275 раз.

Второе место заняла ПЛН с показателем в 261 цитату, третье - радиостанция «Эхо Москвы Псков», материалы которой были использованы 60 раз. Далее в топе идут «МК Псков» (19 цитат» и luki.ru (17 цитат).

В десятку самых цитируемых СМИ попали «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков», которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой».