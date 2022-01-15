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Общество

В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

15 января 2022 года, 16:26

В ночь с 14 на 15 января в небе над посёлком Серёдка в Псковском районе сфотографировали северное сияние. Об этом псковичка Татьяна Шандрамайло сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

Фото Татьяны Шандрамайло

Астроном-любитель отметила, что не ожидала такой красоты на ночном небе. По ее словам, она была бы рада увидеть хотя бы тонкую полоску северного сияния у горизонта. «А тут такое представление! Танцует! Сияет! Удивляет! Восхищает!» – прокомментировала псковичка.

В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

Фото Татьяны Шандрамайло
В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

Фото Татьяны Шандрамайло
В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

Фото Татьяны Шандрамайло

«Я прыгала и хлопала в ладоши, очень хотелось кому-нибудь позвонить разбудить... Но, ведь час ночи...нормальные люди спят», – поделилась впечатлениями от увиденного природного явления Татьяна Шандрамайло.

Она также отметила, что вторую серия северного сияния вновь обещают на ночном небе над Псковской областью – с 15 на 16 января. «Ну, как говориться, «всем смотреть!» – обратилась к псковичам Татьяна.

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