В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

«Я прыгала и хлопала в ладоши, очень хотелось кому-нибудь позвонить разбудить... Но, ведь час ночи...нормальные люди спят», – поделилась впечатлениями от увиденного природного явления Татьяна Шандрамайло.

Она также отметила, что вторую серия северного сияния вновь обещают на ночном небе над Псковской областью – с 15 на 16 января. «Ну, как говориться, «всем смотреть!» – обратилась к псковичам Татьяна.