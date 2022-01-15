В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

В ночь с 14 на 15 января в небе над посёлком Серёдка в Псковском районе сфотографировали северное сияние. Об этом псковичка Татьяна Шандрамайло сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В ночь с 14 на 15 января в небе над посёлком Серёдка в Псковском районе сфотографировали северное сияние. Об этом псковичка Татьяна Шандрамайло сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Астроном-любитель отметила, что не ожидала такой красоты на ночном небе. По ее словам, она была бы рада увидеть хотя бы тонкую полоску северного сияния у горизонта. «А тут такое представление! Танцует! Сияет! Удивляет! Восхищает!» – прокомментировала псковичка.
«Я прыгала и хлопала в ладоши, очень хотелось кому-нибудь позвонить разбудить... Но, ведь час ночи...нормальные люди спят», – поделилась впечатлениями от увиденного природного явления Татьяна Шандрамайло.
Она также отметила, что вторую серия северного сияния вновь обещают на ночном небе над Псковской областью – с 15 на 16 января. «Ну, как говориться, «всем смотреть!» – обратилась к псковичам Татьяна.