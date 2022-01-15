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Политика

Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку

15 января 2022 года, 15:08

При принятии законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах важно не перегнуть палку. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказала председатель псковского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.

Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку
Светлана Мельничук
Фото Псковского агентства информации
«Считаю, что принятие законопроекта отложили абсолютно правильно, - сказала она. - В этом вопросе важно не перегнуть палку, потому что непродуманные решения могут вызвать противостояние».

По ее мнение, к принятию тех или иных мер надо относится с пониманием и терпением.

«О важности и необходимости вакцинации очень много информации, много конкретных примеров того, как вовремя сделанная прививка спасает жизнь. Надо людей убеждать в необходимости вакцинироваться, а не запугивать, принимая жесткие меры», - считает председатель.

К мнению каждого человека важно отнестись с пониманием, в каких-то моментах даже пойти навстречу, убеждена Светлана Мельничук.

«В этой ситуации сработают только убеждение, индивидуальный подход, положительные примеры, и ни в коем случае не принуждение», - отметила она.

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Напомним, 14 января стало известно, что рассмотрение проекта закона об использовании QR-кодов в общественных местах, который был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года, откладывается по инициативе правительства РФ и партии «Единая Россия».

«Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет», - пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.

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