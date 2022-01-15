Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку

При принятии законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах важно не перегнуть палку. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказала председатель псковского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.
При принятии законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах важно не перегнуть палку. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказала председатель псковского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.
По ее мнение, к принятию тех или иных мер надо относится с пониманием и терпением.
«О важности и необходимости вакцинации очень много информации, много конкретных примеров того, как вовремя сделанная прививка спасает жизнь. Надо людей убеждать в необходимости вакцинироваться, а не запугивать, принимая жесткие меры», - считает председатель.
К мнению каждого человека важно отнестись с пониманием, в каких-то моментах даже пойти навстречу, убеждена Светлана Мельничук.
«В этой ситуации сработают только убеждение, индивидуальный подход, положительные примеры, и ни в коем случае не принуждение», - отметила она.
«Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет», - пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.