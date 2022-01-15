Ведерников: В Псковской области подтверждённых случаев «омикрона» пока нет

В Псковской области на данный момент не выявили ни одного случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил в своем профиле в Instagram глава региона Михаил Ведерников.
В Псковской области на данный момент не выявили ни одного случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил в своем профиле в Instagram глава региона Михаил Ведерников.
По словам губернатора, в настоящее время новый штамм коронавируса «омикрон» уже был выявлен в 13 российских регионах. В Псковской области же пока не зафиксировали ни одного подтвержденного случая.
Ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук сообщил, что из области в институт Нииэм имени Пастера в Санкт-Петербурге отправили 21 пробу на наличие штаммов коронавируса. Они были взяты у псковичей с тяжелой клинической формой.
MAXPARK -"Официальное предупреждение о ничтожности масштабной обязательной "вакцинации" и персональной уголовной ответственности по принуждению к обязательной вакцинации против воли человека и его несогласия участия в глобальном медицинском эксперименте с сообщением достоверной информации о вакцинации глобального проекта COVID 19 публикуется в газете "Общественный надзор"ОНФ" - Президент Национального Экологического Фонда "Москва" С.А.Чумакова-Измайловская : "Усилия,которые ..(продолжение)