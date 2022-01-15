Ведерников: В Псковской области подтверждённых случаев «омикрона» пока нет

В Псковской области на данный момент не выявили ни одного случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил в своем профиле в Instagram глава региона Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в настоящее время новый штамм коронавируса «омикрон» уже был выявлен в 13 российских регионах. В Псковской области же пока не зафиксировали ни одного подтвержденного случая.

Ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук сообщил, что из области в институт Нииэм имени Пастера в Санкт-Петербурге отправили 21 пробу на наличие штаммов коронавируса. Они были взяты у псковичей с тяжелой клинической формой.