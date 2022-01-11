У 21 жителя Псковской области подозревают омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса в настоящее время подохревают у 21 жителя Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

По его словам, 10 января 21 проба на наличие штаммов коронавируса из Псковской области была направлена в институт Нииэм имени Пастера в Санкт-Петербурге. «Возможно, среди этих проб выявится «омикрон», – уточнил Александр Нестерук.

Пробы на наличие вируса, как отметил главный санитарный врач Псковской области, были взяты у людей с тяжелой клинической формой. Александр Нестерук подчеркнул, что уверен в скором появлении омикрон-штамма в регионе.

«Вполне возможно, что омикрон-штамм уже завезён в Псковскую область петербуржцами», – сообщил главный региональный санитарный врач.