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Общество / Здоровье

У 21 жителя Псковской области подозревают омикрон-штамм коронавируса

11 января 2022 года, 11:38

Омикрон-штамм коронавируса в настоящее время подохревают у 21 жителя Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

У 21 жителя Псковской области подозревают омикрон-штамм коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, 10 января 21 проба на наличие штаммов коронавируса из Псковской области была направлена в институт Нииэм имени Пастера в Санкт-Петербурге. «Возможно, среди этих проб выявится «омикрон», – уточнил Александр Нестерук.

Пробы на наличие вируса, как отметил главный санитарный врач Псковской области, были взяты у людей с тяжелой клинической формой. Александр Нестерук подчеркнул, что уверен в скором появлении омикрон-штамма в регионе.

«Вполне возможно, что омикрон-штамм уже завезён в Псковскую область петербуржцами», – сообщил главный региональный санитарный врач.

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Комментарии

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Бабулечка
14:21 11.01.2022

Санитарный доктор в ожидании омикрона! Смешно! Омикрон ,сообщают в сми, мутировался, в другой штамм преобразовался. В Питер люди ездят на работу, на новогодние праздники и псковичи ездили в С-ПТБ. Омикрон должен быть в Пскове, в потребнадзоре наготовили зелья от него?!

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