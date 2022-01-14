В первом конкурсе президентских грантов победили 11 НКО Псковской области

11 социальных некоммерческих организаций Псковской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Объем софинансирования псковских проектов составит в общей сложности порядка 14 млн рублей.

Псковской детской деревне SOS среди всех победивших организаций будет оказана самая большая грантовая поддержка в размере порядка 3 млн рублей. Полученные средства будут направлены на реализацию социального проекта «Я б в рабочие пошел». Он направлен на профориентационную работу с молодежью и подростками из приемных семей и успешную адаптацию их к самостоятельной жизни.

Региональной Ассоциации гуманитарной культуры на проведение Российско-белорусской молодежной историко-филологической научной школы «Славянское порубежье» в рамках грантовой поддержки было выделено 2,2 млн рублей. Организация планирует в рамках школы расширить знания ее участников об особенностях научной и культурной интеграции двух Союзных государств, а также об истории российско-белорусских отношений.

Псковский областной благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») получил грант в размере 2 млн рублей на реализацию проекта по повышению уровня стрессоустойчивости у подростков. В рамках программы планируется научить детей правильной оценке своих эмоциональных ресурсов и использовать эти практические навыки в учебном процессе.

Интеллектуальный центр развития «Вектор» получил грант на реализацию проекта «Безопасный город» в размере 926 тыс. 840 рублей. Центру досуга «Культурный калейдоскоп» в рамках грантовой поддержки на реализацию проекта «Безопасный город» выделили 443 тыс. 871 рубль.

«Общество защиты животных» на открытие ветеринарного центра «Милосердие» на базе приюта для животных «Милый» в городе Великие Луки получило грант в размере 1 млн 471 тыс. 966 рублей. Учебный центр «Знания» в рамках грантовой поддержки получил 663 тыс. 668 рублей на исполнение проекта «Родной край люби и узнавай».

Футбольный клуб «Луки-энергия» получил грант в размере 321 тыс. 17,80 рублей на реализацию проекта «Грамотный тренер – сильная команда». Детско-молодежному военно-патриотическому клубу «Высота» для патриотической программы «Память» в рамках грантовой поддержки выделили 499 тыс. 418 рублей.

Псковское отделение «Ассоциация юристов России» на реализацию проекта «Вместе против мошенников» получило грант в размере 470 тыс. 280 рублей. Организации «Управа в ЖКХ» на исполнение проекта «Экомышление» в рамках грантовой поддержки выделили 1 млн 648 тыс. 74 рубля.

Всего на грантовый конкурс от Псковской области подали 74 проекта. В прошлом 2021 году по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов поддержку на общую сумму более 35 млн рублей получили 24 некоммерческих организации региона.

Российская некоммерческая организация «Фонд президентских грантов» с 2017 года выступает единым оператором грантов президента Российской Федерации, которые предоставляются на развитие гражданского общества. За четыре года в фонд было подано 87,5 тыс. инициатив, грантовую поддержку на общую сумму 32,8 млрд рублей получили порядка 16 тыс. проектов.