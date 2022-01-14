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Общество

До Крещения морозов в Псковской области не ожидается

14 января 2022 года, 11:59

В Псковской области до Крещения, которое отмечается 19 января, морозов не ожидается, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До Крещения морозов в Псковской области не ожидается

Фото Андрея Степанова

Она отметила, что в регион приходит циклон «Эльза», который несёт смешанный характер погоды и дождь с мокрым снегом.

В ближайшие дни, 15 и 16 января, днём будут наблюдаться слабоположительные температуры, ночью будет до -7… -8 градусов мороза. Устойчивые морозы придёт только после Крещения.

«Такие периоды зимой, когда держится слабоположительная температура, — это нормально для Псковской области», - заявила Тала Нещадимова.

Также она предупредила о гололёде, гололедице на дорогах и образовании льда на проводах. Ожидается и усиление метра. 

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