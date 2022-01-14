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Общество

Сильный ветер и колебания температуры принесет в Псковскую область циклон «Эльза»

14 января 2022 года, 08:30

Циклон «Эльза» принесет в Псковскую область сильный ветер до 18 метров в секунду и колебания температуры в районе нуля градусов. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад» в своем сообществе в «ВКонтакте».

Сильный ветер и колебания температуры принесет в Псковскую область циклон «Эльза»

Фото: «Россети Северо-Запад»

Согласно прогнозам синоптиков, из-за циклона «Эльза» в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Они будут сопровождаться колебаниями температуры воздуха в районе нуля градусов. Как отметили энергетики, данные условия идеальны для образования ледяных масс на проводах.

В настоящее время филиал «Россети Северо-Запад» работает в Псковской области в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения в регионе готовы 149 единиц спецтехники и 110 аварийных бригад. Для подачи электричества на социально значимые областные объекты, в случае необходимости, подготовлено 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт.

Неблагоприятная погода из-за циклона «Эльза», по прогнозам синоптиков, сохранится на территории Псковской области до вечера пятницы.

Энергетики призывают псковичей строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энерготехнических установок. К оборванным проводам ЛЭП запрещается как приближаться ближе, чем на восемь метров, там и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

О замеченных повреждениях энергообъектов и об отключениях электроэнергии жители Псковской области могут сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Северо-Запад» 800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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