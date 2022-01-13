Полиция разыскивает глухонемого псковича

Полиция разыскивает Васильева Романа Николаевич, 1977 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМФД России по Псковской области.
Полиция разыскивает Васильева Романа Николаевич, 1977 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМФД России по Псковской области.
По имеющейся информации, с 17 декабря 2021 житель города Пскова отсутствует по месту жительства. Его местонахождение все еще не установлено.
Мужчина глухонемой. На вид ему 45 лет; рост примерно 174-176 сантиметров; среднего телосложения; имеет короткие темные волосы с редкой проседью; лицо овальной формы; прямой нос высокий лоб; глаза серые; брови дугообразные.
В последний раз был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, синие джинсы, темный трикотажный джемпер с воротником, короткие утепленные сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.