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Общество

Полиция разыскивает глухонемого псковича

13 января 2022 года, 19:37

Полиция разыскивает Васильева Романа Николаевич, 1977 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМФД России по Псковской области.

Полиция разыскивает глухонемого псковича

По имеющейся информации, с 17 декабря 2021 житель города Пскова  отсутствует по месту жительства. Его местонахождение все еще не установлено.

Мужчина глухонемой. На вид ему 45 лет; рост примерно 174-176 сантиметров; среднего телосложения; имеет короткие темные волосы с редкой проседью; лицо овальной формы; прямой нос высокий лоб; глаза серые; брови дугообразные. 

Полиция разыскивает глухонемого псковича

В последний раз был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, синие джинсы, темный трикотажный джемпер с воротником,  короткие утепленные сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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