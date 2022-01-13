Полиция разыскивает глухонемого псковича

Полиция разыскивает Васильева Романа Николаевич, 1977 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМФД России по Псковской области.

По имеющейся информации, с 17 декабря 2021 житель города Пскова отсутствует по месту жительства. Его местонахождение все еще не установлено.

Мужчина глухонемой. На вид ему 45 лет; рост примерно 174-176 сантиметров; среднего телосложения; имеет короткие темные волосы с редкой проседью; лицо овальной формы; прямой нос высокий лоб; глаза серые; брови дугообразные.