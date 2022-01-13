Скончался бывший заместитель мэра Пскова Валентин Иванов

Умер бывший первый заместитель мэра города Пскова, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валентин Николаевич Иванов. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города Пскова.

Валентин Николаевич Иванов родился в Псковском районе 30 сентября 1950 года.

Закончил Псковский политехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик», а также Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Валентин Иванов работал на промышленных предприятиях города.

С 2000 года по 2009 год был первым заместителем мэра города Пскова и занимался стратегическими и перспективными вопросами руководства городским хозяйством города, развитием жилищно-коммунального комплекса Пскова.

Валентин Иванов много лет отдавал силы, опыт и умения на благо псковичей, трудясь в администрации города Пскова. В пресс-службе отмечают, что он был профессионалом своего дела, а также не только авторитетным и грамотным руководителем, но и внимательным, отзывчивым и добрым человеком.

Отпевание пройдет 14 января 2022 года в 12:00 в Церкви Богоявления Господня с Запсковья в Пскове по адресу – улица Герцена, дом № 7.

Похороны пройдут на кладбище «Крестовское» (Белый Мох).