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Общество

Псковская студентка из Казахстана рассказала, как её родина пережила беспорядки

13 января 2022 года, 12:58

Студентка 3-го курса ПсковГУ из Казахстана Надежда Ким рассказала о том, как ее родина пережила беспорядки. Во время волнений в стране девушка не только получала противоречивую информацию о происходящих событиях, но и не могла связаться с оставшимися на родине родными, сообщает «АиФ-Псков».

Псковская студентка из Казахстана рассказала, как её родина пережила беспорядки

Девушка поделилась, что узнала о беспорядках в Казахстане в первые дни 2022 года из новостей. С живущими в стране родственниками Надежда связаться не смогла, так как там блокировали интернет и мобильную связь.

«Я писала, но сообщения не доходили», – отметила псковская студентка. Связаться с матерью, живущей в городе Кызылорда, она смогла только 5 января. Сам разговор продлился не больше 10 секунд, но девушка успела узнать, что с родителями все в порядке.

Друзья Надежды из Пскова все это время также поддерживали её. «Успокаивали, чтобы я себя не накручивала», – уточняет она.

По словам девушки, получше со связью в Казахстане стало только вчера. Три дня назад ее включали лишь утром и вечером. При этом, как заявили представители власти соседнего государства, все разговоры и сообщения в настоящее время «записываются и проверяются» на предмет экстремистского содержания.

Родные Надежды Ким рассказали ей, что в первые дни января в Кызылорде также были погромы, однако «не такие масштабные». Отец девушки, сварщик, даже ходил на работу. Однако большинство жителей города старались не покидать свои дома. Магазины открывались лишь на несколько минут в день, когда завозился свежий хлеб, который местные жители моментально раскупали.

Ввод войск ОДКБ, в числе которых, по сообщениям, были и спецназовцы псковской 76-й дивизии ВДВ, в Казахстан Надежду сперва «опечалил», так как «Казахстан не может сам справиться». «Знаю, что из Пскова уезжали туда люди, но это не сильно напрягало. Переживала, что те люди, которые участвуют в погромах, могут это вынести на тот уровень, что это чужаки пришли и еще больше радикализироваться», – отметила она.

По словам Надежды Ким, после произошедших в стране беспорядков и постепенной нормализации ситуации, она еще больше утвердилась в том, чтобы после окончания обучения в Пскове вернуться в Казахстан. «Надо помогать восстанавливать страну, а не бежать из нее», – сообщила она.

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