Псковский врач рассказал о загадках коронавируса

О загадках ярко выраженной сезонности коронавируса рассказал в комментарии «Псковской правде» врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза.
О загадках ярко выраженной сезонности коронавируса рассказал в комментарии «Псковской правде» врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза.
Доктор, эти новости о заболевших узнаём из инстаграма.Но в конце года не было пика заболевших,как нам сообщали-разрешили отметить новый год кампаниями в кафе,ресторанах, даже танцы разрешили. И салют был. Но предупреждали, что будут проверки по ограничениям . А вот сегодня и вчера рост заболевших по ковиду.