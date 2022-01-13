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Общество / Здоровье

Псковский врач рассказал о загадках коронавируса

13 января 2022 года, 09:17

О загадках ярко выраженной сезонности коронавируса рассказал в комментарии «Псковской правде» врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза.

Псковский врач рассказал о загадках коронавируса
Питер Туйнеза
Фото из личного архива
«Могу ответить, опираясь на собственный опыт работы с корановирусной инфекцией в течении всего 2021 года, - заявил Питер Туйнеза. - Заметный рост заболеваемости отмечался в начале года и в конце года. К марту и в мае рост спадал».

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«Данная закономерность пока ничем не объяснима», - резюмировал врач.

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Комментарии

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Бабулечка
12:32 13.01.2022

Доктор, эти новости о заболевших узнаём из инстаграма.Но в конце года не было пика заболевших,как нам сообщали-разрешили отметить новый год кампаниями в кафе,ресторанах, даже танцы разрешили. И салют был. Но предупреждали, что будут проверки по ограничениям . А вот сегодня и вчера рост заболевших по ковиду.

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