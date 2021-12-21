Псковский рентгенолог рассказал, на какие органы и ткани воздействует ковид

Сегодня COVID-19 считается системным заболеванием, способным поражать все органы. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказал врач-рентгенолог Питер Туйнеза.

«Изначально считалось, что коронавирус губительно влияет только на легкие. Но со временем появились новые данные. Следы коронавирусной инфекции врачи находят во многих органах и тканях — в сердце, кровеносных сосудах, головном мозге, желудочно-кишечном тракте», - отметил врач.

По его словам, до сих пор нет полного понимания механизма воздействия нового вируса на организм. Помимо дыхательных путей, вирус вызывает системное воспаление сосудов. Он поражает внутренний слой кровеносных сосудов и нарушает их функцию во всех органах.

«Это объясняет, почему пациенты с заболеваниями сосудов (с артериальной гипертонией, сахарным диабетом и курильщики) переносят заболевание в тяжелых формах.

20% пациентов, госпитализированных с коронавирусом (у кого болезнь протекала в тяжелой форме), имели признаки повреждения миокарда, у 44% была выявлена аритмия», - добавил Питер Туйнеза.

Также доказано, что при COVID-19 нарушается свертываемость крови, в результате чего образуются тромбы, которые не только утяжеляют течение болезни, но и повышают риск смертельного исхода (от инфарктов и инсультов).

Врач напомнил, что один из самых ярких симптомов заболевания, вызванного коронавирусом, — потеря обоняния, которое 90% пациентов отмечают на 3-4 день болезни (момент наиболее активного размножения вируса). Иногда потеря обоняния служит единственным признаком болезни при бессимптомном течении заболевания.

«Этот невинный на первый взгляд симптом говорит о поражении центральной нервной системы», - отметил врач.