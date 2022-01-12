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Общество

Более 8 тысяч книг пополнили фонды библиотек Псковской области

12 января 2022 года, 17:50

Книжные фонды обновлены в Псковской областной универсальной научной библиотеке, а также еще в 12 муниципальных учреждений региона. Всего куплено более 8 тыс. экземпляров печатных изданий. Об этом «Псковской области» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 8 тысяч книг пополнили фонды библиотек Псковской области

Фото: pixabay

Из резервного фонда Правительства РФ на данные цели выделили более 3,3 млн рублей. Новые книги поступили в Псков, Великие Луки, Дедовичский, Островский, Палкинский, Печорский, Дновский, Гдовский, Локнянский, Плюсский, Порховский и Пушкиногорский районы; они уже распределены по муниципалитетам.

В Гдовском районе, например, прибавилась 600 экземплярами книг, большинство из которых пополнили Гдовскую центральную районную библиотеку имени Л. И. Малякова. Часть фонда отправят в Черневскую сельскую библиотеку.

Сейчас книги проходят процедуру постановки на учет, но уже в скором времени они станут доступны для читателей.

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