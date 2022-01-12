В конце января начнут замену внутридомовых коммуникаций в доме на Ижорского батальона в Пскове

Замену внутридомовых коммуникаций произведут в доме №7а по улице Ижорского батальона в Пскове в конце января 2022 года. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, за данное решение проголосовали 68% собственников жилья. Работы начнут с первого подъезда. Управляющая компания уже заключает договор с подрядной организацией. Работы планируется сделать за два месяца.

Борис Елкин также объяснил ситуацию по поводу перебоев с подачей воды в этом доме. Как сообщил глава администрации Пскова, холодной воды не было в течение суток из-за поломки насоса.

«Дефект устранен, водоснабжение восстановлено. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, управляющая компания за счет средств технического обслуживания закупает резервный насос», – рассказал Борис Елкин и добавил, что во дворе дома поставят воркаут-площадку.