До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

Парк световых фигур «Лукоморье» будет работать до 27 января 2022 года. Об этом сообщает региональный комитет по культуре.

Парк находится в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. В нем расположены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, витязь, а также зеркальные фигуры.

На территории объекта можно услышать аудиоспектакль – отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Рядом с парком находится «сказочная скамейка»: сев на нее и нажав кнопку, гости «Лукоморья» могут услышать строки Александра Пушкина.

Парк будет работать ежедневно с 18.00 до 22.00 до 27 января.

Создателем парка световых фигур «Лукоморье» является Театрально-концертная дирекция Псковской области.