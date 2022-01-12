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Общество

До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

12 января 2022 года, 15:45

Парк световых фигур «Лукоморье» будет работать до 27 января 2022 года. Об этом сообщает региональный комитет по культуре.

До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

Фото: комитет по культуре Псковской области

Парк находится в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. В нем расположены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, витязь, а также зеркальные фигуры.

До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

Фото: комитет по культуре Псковской области

На территории объекта можно услышать аудиоспектакль – отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Рядом с парком находится «сказочная скамейка»: сев на нее и нажав кнопку, гости «Лукоморья» могут услышать строки Александра Пушкина.

Парк будет работать ежедневно с 18.00 до 22.00 до 27 января.

Создателем парка световых фигур «Лукоморье» является Театрально-концертная дирекция Псковской области.

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