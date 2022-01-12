До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

Парк световых фигур «Лукоморье» будет работать до 27 января 2022 года. Об этом сообщает региональный комитет по культуре.
Парк световых фигур «Лукоморье» будет работать до 27 января 2022 года. Об этом сообщает региональный комитет по культуре.
Парк находится в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. В нем расположены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, витязь, а также зеркальные фигуры.
На территории объекта можно услышать аудиоспектакль – отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Рядом с парком находится «сказочная скамейка»: сев на нее и нажав кнопку, гости «Лукоморья» могут услышать строки Александра Пушкина.
Парк будет работать ежедневно с 18.00 до 22.00 до 27 января.
Создателем парка световых фигур «Лукоморье» является Театрально-концертная дирекция Псковской области.