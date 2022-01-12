В Пскове определили место проведения крещенского купания

Место проведения крещенского купания определили в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Купель для крещенского купания по традиции будет оборудована на реке Великой у Мирожского монастыря. Окунуться в водоеме псковичи и гости города смогут с 22.00 18 января до 02.00 19 января и с 10.00 до 17.00 19 января.

Для подготовки купели управление городского хозяйства администрации Пскова расчистит снег, проведет вырубку льда, установит настилы для выхода на лед, а также ограждения и лестными с поручнями. Кроме того, будут установлены биотуалеты и организовано освещение места купания.

«На месте проведения купаний оборудуют пункты переодевания, обогрева и питания участников. Кроме того, будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе городской администрации и добавили, что для обеспечения охраны в период крещенских купаний будут привлечены народные дружины.