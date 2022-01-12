Благодаря Михаилу Ведерникову три семьи артистов из Псковской области получили квартиры

Три семьи артистов получили новые квартиры при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.

Глава региона отметил, что вопрос о предоставлении квартир семьям молодых артистов из Псковской области был рассмотрен в 2020 году на встрече с представителями театрального сообщества.

«Cейчас квартиры переданы новым владельцам в служебное пользование с возможностью дальнейшей приватизации. Кто-то уже расставляет мебель, а кто-то пока ещё проводит ремонт», – сообщил Михаил Ведерников.

Новое жилье получили ведущий артист Псковского областного театра кукол Виталий Ивашнев, молодая семья актеров Великолукского драмтеатра – Дарья Корнева и Евгений Петров, а также семья артистов из Пскова Надежда и Андрей Ярославлевы.

«Искренне желаю, чтобы новые квартиры изменили жизнь наших артистов к лучшему, придали им уверенности в своих силах, позволили ещё больше раскрыться их ярким талантам!» – подчеркнул Михаил Ведерников.