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Общество

Назначили нового главу комитета по региональному контролю и надзору Псковской области

11 января 2022 года, 16:51

Андрея Кирилёнка назначили исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Назначили нового главу комитета по региональному контролю и надзору Псковской области

Ранее Андрей Кирилёнок был первым заместителем председателя профильного комитета.

Бывшая руководительница комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.

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