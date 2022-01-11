Назначили нового главу комитета по региональному контролю и надзору Псковской области

Андрея Кирилёнка назначили исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Андрея Кирилёнка назначили исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее Андрей Кирилёнок был первым заместителем председателя профильного комитета.
Бывшая руководительница комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.