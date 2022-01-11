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Общество

Псковичей просят не выбрасывать новогодние елки в контейнеры

11 января 2022 года, 15:30

Для утилизации праздничных елей псковичам необходимо вынести их на площадку для крупногабаритных отходов. Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») сообщает, что будет вывозить новогодние деревья с контейнерных площадок, как и другие габаритные коммунальные отходы. Дополнительная оплата за вывоз новогодних елей взиматься не будет.

Псковичей просят не выбрасывать новогодние елки в контейнеры

Псковичам напоминают, что новогодние деревья запрещено выбрасывать в контейнеры для ТКО, поскольку таким образом они переполнятся, что затрудняет выброс обычного бытового мусора. Также это может вызвать поломку техники, которая не предназначена для вывоза крупногабаритных отходов.

Праздничные деревья нужно вынести на площадку для крупногабаритного мусора. В том случае, если рядом с домом нет такой площадки, ели необходимо аккуратно сложить рядом с контейнерами.

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