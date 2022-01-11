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Общество

Бело-лунными сигналами оборудовали несколько светофоров в Пскове

11 января 2022 года, 13:39

Несколько светофоров в Пскове оборудовали бело-лунными сигналами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бело-лунными сигналами оборудовали несколько светофоров в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Дополнительные секции на светофорных объектах на четырех городских перекрестках появились после обращения ОГИБДД УМВД России по Пскову по новым требованиям ГОСТ Р52289-2019, регламентирующего применение светофоров, дорожных знаков и ограждений, разметок и направляющих устройств.

Бело-лунными сигналами мигания были оборудованы светофоры на перекрестках улиц Рокоссовского и Коммунальной, Коммунальной и Западной, улицы Западной и Рижского проспекта, а также на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта.

Сигналы повысят комфорт пешеходов и безопасность дорожного движения, так как напоминают водителям, совершающим поворот о необходимости пропуска через дорогу пешеходов, двигающихся на разрешающий сигнал светофора.

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