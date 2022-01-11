До 30 января псковичи могут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

До 30 января жители и гости Пскова могут посетить парк световых фигур «Лукоморье». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по культуре Псковской области.

Сказочный парк расположился в Пскове между Зелёным театром и площадью Победы. Каждый желающий может посетить «Лукоморье» ежедневно в любое время. С 18.00 до 22.00 для посетителей парка звучит аудиоспектакль отрывка поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

На территории парка «Лукоморье» каждый желающий может сфотографироваться со световыми фигурами персонажей русских народных сказок. Среди них зеркальная фигура Бабы Яги, избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, Витязь и Леший. На входе в парк посетителей будет встречать кот ученый.