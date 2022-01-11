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Общество

До 30 января псковичи могут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

11 января 2022 года, 10:49

До 30 января жители и гости Пскова могут посетить парк световых фигур «Лукоморье». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по культуре Псковской области.

До 30 января псковичи могут посетить парк световых фигур «Лукоморье»

Фото: ПАИ

Сказочный парк расположился в Пскове между Зелёным театром и площадью Победы. Каждый желающий может посетить «Лукоморье» ежедневно в любое время. С 18.00 до 22.00 для посетителей парка звучит аудиоспектакль отрывка поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

На территории парка «Лукоморье» каждый желающий может сфотографироваться со световыми фигурами персонажей русских народных сказок. Среди них зеркальная фигура Бабы Яги, избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, Витязь и Леший. На входе в парк посетителей будет встречать кот ученый.

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