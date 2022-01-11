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Общество / Здоровье

Псковский врач рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19

11 января 2022 года, 09:43

И. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина в комментарии «Псковской правде» рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19.

Псковский врач рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19
Диана Бикмуллина
Фото из личного архива
Она напомнила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 10 вакцин. Среди них Moderna. MRNA-1273; Pfizer/BioNTech. BNT162b2; Janssen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S; Oxford/AstraZeneca/Covishield; Bharat Biotech; Covaxin; Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells); Sinovac; CoronaVac; Nuvaxovid. Также продолжает работу комиссия по рассмотрению вакцин, находящихся в очереди на одобрение, - в том числе и Спутник V. Диана Бикмуллина отметила, что по данным ВОЗ одобрение российской вакцины Sputnik V должно произойти в ближайшие недели.

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«Данные последних исследований, проведенных в Великобритании агентством Public Health England (PHE), подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении измененных штаммов. Поэтому пока мы не опасаемся того, что вирус эволюционирует (а это естественное свойство вируса), но, конечно, пристально наблюдаем за мутациями, которые продолжают выявлять в его геноме вирусологи в разных странах», - отметила врач.

Диана Бикмуллина добавила, что опасения, что вакцины от COVID-19 будут неэффективны против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке коронавируса. «Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в спайк-белке», - пояснила она.

«Российское научное сообщество считает, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма останется высокой, - подчеркнула и. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы. - Также руководство Роспотребнадзора РФ открыто заявляет о том, что все существующие в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от нового штамма «Омикрон».

«Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся, как к прогностически благополучным», - резюмировала врач.

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Комментарии

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Бабулечка
12:41 11.01.2022

Доктор, у вас там умирают в ковидарии, в том числе после вакцин. Почитайте отзывы на сайте вашей больницы. Почему же врачи со скромными зарплатами не вещают, что эти вакцины полезны, а наоборот! Профессор, Д.М.Н. И.Гундаров:" Кто поехал в больницу -те умерли, а кто остался дома-живы! Вот где ужас-то!!!"- Галина Аксёнова в "Сухом остатке" на канале Ю.Пронько.

Бабулечка
12:54 11.01.2022

Стоппаника.Новость от Натальи Стариковой,3 янв.2022г."Конечно,не вакцина.Добро силой не навязывают" - Stefan Oelrich признался международным экспертам,что обе мРНК-"вакцины"от Pfizer и Модерна -это вовсе не вакцины,а замаскированные инъекции "клеточной и генной терапии" .Исполнительный директор Bayer заявил,что мРНК -прививки от COVID -это "генная терапия", ложно позицинируемая как вакцины. Так называется статья на портале medicine.news. Высказывания Стефана Элриха услышали ...(продолжение)

Бабулечка
13:04 11.01.2022

...(продолжение)Высказывания Стефана Элриха услышали 6000 участников из 120 стран на Всемирном саммите здравоохранения World Health Sammit, который прошёл в Берлине. На канале Павла Бадырова:"Шокирующие данные о вакцинации": В Швеции учёные выявили ,что вакцины истощают имунную систему человека.Повышают смертность от всех причин на 20%. Учёные заявили о серьёзных проблемах ,связанных с вакцинацией.Примечательно,что случаев смерти привитых людей на 20% больше,чем среди невакцинированных.."

Бабулечка
13:17 11.01.2022

БИЗНЕС ONLINE ,13 ноября 2021г.-В Казахстане после вакцинации "Спутником V" за 9 месяцев скончались более 680 человек.Об этом заявил глава Минздрава республики Алексей Цой ,слова которого в своём тлг-канале проводит URA, RU .По словам Министра ,с февраля по октябрь в стране умерли 930 человек,вакцинированных от Совид19.Из них 681 пациент был привит "СпутникомV", остальные-китайской,арабской,казахстанской вакцинами.." Доверились пропаганде, могли бы жить, и даже не заболеть...

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