Псковский врач рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19

И. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина в комментарии «Псковской правде» рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19.
И. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина в комментарии «Псковской правде» рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19.
Диана Бикмуллина добавила, что опасения, что вакцины от COVID-19 будут неэффективны против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке коронавируса. «Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в спайк-белке», - пояснила она.
«Российское научное сообщество считает, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма останется высокой, - подчеркнула и. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы. - Также руководство Роспотребнадзора РФ открыто заявляет о том, что все существующие в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от нового штамма «Омикрон».
«Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся, как к прогностически благополучным», - резюмировала врач.
Доктор, у вас там умирают в ковидарии, в том числе после вакцин. Почитайте отзывы на сайте вашей больницы. Почему же врачи со скромными зарплатами не вещают, что эти вакцины полезны, а наоборот! Профессор, Д.М.Н. И.Гундаров:" Кто поехал в больницу -те умерли, а кто остался дома-живы! Вот где ужас-то!!!"- Галина Аксёнова в "Сухом остатке" на канале Ю.Пронько.
Стоппаника.Новость от Натальи Стариковой,3 янв.2022г."Конечно,не вакцина.Добро силой не навязывают" - Stefan Oelrich признался международным экспертам,что обе мРНК-"вакцины"от Pfizer и Модерна -это вовсе не вакцины,а замаскированные инъекции "клеточной и генной терапии" .Исполнительный директор Bayer заявил,что мРНК -прививки от COVID -это "генная терапия", ложно позицинируемая как вакцины. Так называется статья на портале medicine.news. Высказывания Стефана Элриха услышали ...(продолжение)
...(продолжение)Высказывания Стефана Элриха услышали 6000 участников из 120 стран на Всемирном саммите здравоохранения World Health Sammit, который прошёл в Берлине. На канале Павла Бадырова:"Шокирующие данные о вакцинации": В Швеции учёные выявили ,что вакцины истощают имунную систему человека.Повышают смертность от всех причин на 20%. Учёные заявили о серьёзных проблемах ,связанных с вакцинацией.Примечательно,что случаев смерти привитых людей на 20% больше,чем среди невакцинированных.."
БИЗНЕС ONLINE ,13 ноября 2021г.-В Казахстане после вакцинации "Спутником V" за 9 месяцев скончались более 680 человек.Об этом заявил глава Минздрава республики Алексей Цой ,слова которого в своём тлг-канале проводит URA, RU .По словам Министра ,с февраля по октябрь в стране умерли 930 человек,вакцинированных от Совид19.Из них 681 пациент был привит "СпутникомV", остальные-китайской,арабской,казахстанской вакцинами.." Доверились пропаганде, могли бы жить, и даже не заболеть...