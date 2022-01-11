Псковский врач рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19

И. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина в комментарии «Псковской правде» рассказала про эффективность различных вакцин от COVID-19.

«Данные последних исследований, проведенных в Великобритании агентством Public Health England (PHE), подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении измененных штаммов. Поэтому пока мы не опасаемся того, что вирус эволюционирует (а это естественное свойство вируса), но, конечно, пристально наблюдаем за мутациями, которые продолжают выявлять в его геноме вирусологи в разных странах», - отметила врач.

Диана Бикмуллина добавила, что опасения, что вакцины от COVID-19 будут неэффективны против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке коронавируса. «Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в спайк-белке», - пояснила она.

«Российское научное сообщество считает, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма останется высокой, - подчеркнула и. о. заведующего 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы. - Также руководство Роспотребнадзора РФ открыто заявляет о том, что все существующие в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от нового штамма «Омикрон».

«Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся, как к прогностически благополучным», - резюмировала врач.