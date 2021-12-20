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Общество / Здоровье

Псковский врач рассказала, что такое «прон-позиция» и почему она так важна при лечении ковида

20 декабря 2021 года, 09:53

Прон-позиция (вентиляция легких в положении лежа на животе) жизненно необходима при лечении коронавирусной инфекции. Особенно в острый период необходимо находиться в этом положении по 14-16 часов в день. Об этом в комментарии «Псковской правде» рассказала и. о. заведующего 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина.

Псковский врач рассказала, что такое «прон-позиция» и почему она так важна при лечении ковида

Фото из личного архива
Она пояснила, что при COVID-19 на начальном этапе чаще поражаются задние отделы легких. Если человек лежит на спине, то под действием силы тяжести интерстициальный отёк ещё больше увеличивается, и все меньше кислорода попадает в организм. «Также, когда мы лежим на спине, наши грудные мышцы дают возможность вдохнуть небольшой объём воздуха. В итоге возникает недостаток кислорода, и тем самым снижается сатурация», - отметила врач.

Диана Бикмуллина добавила, что когда человек лежит на животе, то начинают работать мышцы спины, поражённые участки легких лучше вентилируются, альвеолы расправляются, вдох становится более легким и глубоким. «Прон-позиция важна как в острый период, так и в восстановительный. При этом идёт уменьшение фиброза на поражённых участках», - подчеркнула она.

«Каждый день в стационаре мы объясняем значимость прон-позиции и те пациенты, которые регулярно ее соблюдают, быстрее справляются с дыхательной недостаточностью. Как показал опыт, прон-позиция приводит к уменьшению риска усугубления ранее существовавшего повреждения легких и, в конечном итоге, к снижению смертности», - резюмировала врач.

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Комментарии

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Бабулечка
13:27 20.12.2021

Доктор,у этой прон-позиции показаний ,их 2, в разы меньше, чем абсолютных противопоказаний.Ещё имеется множество относительных противопоказаний и множество осложнений у прон-позиции.Абсолютные противопоказания:тяжёлая нестабильность гемодинамики, повышенное внутричерепное давление,недавние трахеальные вмешательства,нестабильные переломы,терминальная дыхательная недостаточность,сильное кровохаркание,искусственная вентиляция дольше 7 дней. -Kranz-"Использование прон-позиции при лечении COVID 19 ".

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