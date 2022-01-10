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Общество

Планируется увеличить количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург

10 января 2022 года, 16:48

Количество рейсов скоростного поезда «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербурга в долгосрочной перспективе планируют увеличить. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.

Планируется увеличить количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург

Фото: Дарья Хваткова

Собираются это сделать после покупки нового комбинированного локомотива, который даст возможность сэконосить время в Луге на присоединении к электрифицированным железнодорожным линиям.

На сегодняшний день «Ласточка» из-за отсутствия электрифицированных путей на участке Псков – Луга ездит на тепловозной тяге. Отрезок пути от Луги до Санкт-Петербурга поезд проходит по электрифицированному участку с контактным проводом.

Комбинированный локомотив сократит время в пути на 15-30 минут. Более того, это даст возможность добавить на маршрут минимум один дополнительный рейс, поделился Станислав Стармолотов.

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