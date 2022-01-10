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Общество

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 3 по 9 января

10 января 2022 года, 16:39

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 3 по 9 января. По данным сервиса «Медиалогии», недельный индекс цитируемости возглавил портал «luki.ru», материалы которого были использованы другими СМИ 7 раз, но при этом индекс цитируемости составил 1,02. Выйти в лидеры великолукскому сайту позволил материал ПАИ о ДТП с участием велосипедиста в Печорском районе, который, в свою очередь, с luki.ru перепечатала «Фонтанка.ру».

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 3 по 9 января

ПАИ и ПЛН получили на минувшей неделе равный индекс цитируемости в 0,71. Однако, материалы ПАИ были использованы 72 раза, а ПЛН — 67.

На четвёртой строчке рейтинга оказался сайт «АиФ-Псков» с 13-ю цитатами и ИЦ 0,14. Замыкает пятёрку «Эхо Москвы. Псков» (ИЦ 0,07, 2 цитаты).

В списке псковских новостей, которые заинтересовали федеральные СМИ, были сообщения о ДТП с участием туристического автобуса, о вандализме в развлекательном парке в Великих Луках, о признании Псковской области самой читающей в России и другие.

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