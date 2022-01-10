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Общество

Старт псковского тура «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» запланирован на май

10 января 2022 года, 11:54

Запуск псковского тура «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от Бюро путешествий «Континент-Тур» в регионе запланирован на май 2022 года. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» 10 января рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Старт псковского тура «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» запланирован на май

По ее словам, псковский маршрут «С грохотом по фермам» по итогам Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» вошел в топ-30 лучших туристических маршрутов России. Псковскую область на конкурсе также представлял тур «Гений. Формула. Легенда».

Кроме того, как отметила Светлана Баранова, маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» также вошел в десятку туров, которым будет оказана поддержка в получении статуса Национального брендового маршрута в следующем году.

Всего на конкурс «Открой свою Россию» было подано 97 заявок и заявлен 221 маршрут из 61 региона страны. Целью проекта является выявление, вовлечение и активизация, потенциальных и действующих предпринимателей в создание качественного туристического продукта.

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