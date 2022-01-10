Старт псковского тура «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» запланирован на май

Запуск псковского тура «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от Бюро путешествий «Континент-Тур» в регионе запланирован на май 2022 года. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» 10 января рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

По ее словам, псковский маршрут «С грохотом по фермам» по итогам Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» вошел в топ-30 лучших туристических маршрутов России. Псковскую область на конкурсе также представлял тур «Гений. Формула. Легенда».

Кроме того, как отметила Светлана Баранова, маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» также вошел в десятку туров, которым будет оказана поддержка в получении статуса Национального брендового маршрута в следующем году.

Всего на конкурс «Открой свою Россию» было подано 97 заявок и заявлен 221 маршрут из 61 региона страны. Целью проекта является выявление, вовлечение и активизация, потенциальных и действующих предпринимателей в создание качественного туристического продукта.