45 малышей родились в Пскове с начала года

С начала 2022 года в Пскове родились 45 малышей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

23 мальчика и 22 девочки родились в Псковском перинатальном центре за время новогодних праздничных дней, с 1 по 9 января.

Первым родившимся в 2022 году в медицинском учреждении ребенком стал мальчик Миша. На свет он появился ростом 53 сантиметра и весом 3 кг 710 граммов.