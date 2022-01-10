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Общество

45 малышей родились в Пскове с начала года

10 января 2022 года, 11:31

С начала 2022 года в Пскове родились 45 малышей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

45 малышей родились в Пскове с начала года

Фото: Дарья Хваткова

23 мальчика и 22 девочки родились в Псковском перинатальном центре за время новогодних праздничных дней, с 1 по 9 января.

Первым родившимся в 2022 году в медицинском учреждении ребенком стал мальчик Миша. На свет он появился ростом 53 сантиметра и весом 3 кг 710 граммов.

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Комментарии

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Бабулечка
14:29 10.01.2022

За 10 дней 45 детей родились в областном роддоме, это очень мало. Молодцы, что рожают ещё. Человек 60 умерли от ковида за эти дни, -(если верить главному инстаграму), умерли ещё и не от ковида больше,чем от ковида. Точно, область вымирающая..,к сожалению.

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