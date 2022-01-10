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Общество

На новогодних праздниках к ряду псковских подрядчиков были вопросы по уборке тротуаров

10 января 2022 года, 11:24

К некоторым подрядным организациям Пскова на новогодних праздниках были вопросы по уборке и посыпке тротуаров. Об этом 10 января в эфире «Псковского телеграма Online» сообщил глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, на новогодних выходных в Пскове фиксировались несколько неспокойных моментов. В их числе скользкие тротуары, а также нестабильная погода. «Будем вести претензионную работу с рядом подрядчиков», – подчеркнул Борис Елкин.

В праздничные дни особое внимание в Пскове уделялось уборке скверов и парков, являющихся центром притяжения жителей и гостей города. С началом рабочей недели особое внимание будет уделяться уборке тротуаров.

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