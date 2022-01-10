В Пскове увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте

До 31 рубля подорожал проезд в общественном транспорте в Пскове с 10 января по наличному и безналичному расчетам. Ранее стоимость проезда составляла 27 рублей.

По транспортной карте проезд как и раньше будет варьироваться в зависимости от количества совершенных поездок. За 1-10 поездок в городских автобусах псковичам придется заплатить от 29 рублей, за 11-20 поездок – от 28 рублей 50 копеек, за 21-30 поездок – от 28 рублей, за 31-40 поездок – от 27 рублей 50 копеек, за 41 поездку и более – 27 рублей.

С 25 января также изменится стоимость месячных проездных билетов. Проездной на 100 поездок для граждан составит 1 тыс. 300 рублей, для учащихся – 900 рублей, для студентов – 1 тыс. рублей, для предприятий и организаций – 2 тыс. 300 рублей. За безлимитную месячную транспортную карту жителям Пскова придется заплатить 2 тыс. 300 рублей.