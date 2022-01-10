Псковские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по хоккею

Команда юных спортсменов из Пскова «Торнадо» победила на XXI Всероссийском турнире по хоккею. Об этом сообщает Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова.

Всероссийской традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона А. П. Рагулина проводится в городе Судогда Владимирской области с 4 по 10 января 2022 года на открытой площадке муниципального учреждения «Клуб физической подготовки «Судогодец».

В текущем году на льду соревновались восемь хоккейных команд из Псковской, Новосибирской, Тверской, Московской, Владимирской и Кемеровской областей, а также Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

