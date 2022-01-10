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Общество

Псковские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по хоккею

10 января 2022 года, 08:50

Команда юных спортсменов из Пскова «Торнадо» победила на XXI Всероссийском турнире по хоккею. Об этом сообщает Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова.

Псковские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по хоккею

Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области

Всероссийской традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона А. П. Рагулина проводится в городе Судогда Владимирской области с 4 по 10 января 2022 года на открытой площадке муниципального учреждения «Клуб физической подготовки «Судогодец». 

В текущем году на льду соревновались восемь хоккейных команд из Псковской, Новосибирской, Тверской, Московской, Владимирской и Кемеровской областей, а также Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Псковские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по хоккею

Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области

Победителем XXI Всероссийского турнира по хоккею, прошедшего в городе Судогда 9 января, стала команда из Пскова «Торнадо». Второе место заняла хоккейная команда «Газовик» из Тверской области. Бронзовым призером стали юные хоккеисты из новосибирской команды «Айсберг». 

«Команды из разных регионов России всегда с удовольствием принимают участие в турнире памяти Александра Рагулина, который благодаря многолетним традициям, душевной теплоте организаторов и большому количеству разнообразных призов имеет заслуженный авторитет в хоккейном мире», – отметили в клубе юных хоккеистов «Золотая шайба».

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