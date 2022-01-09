Псков вошёл в список самых дешёвых направлений для путешествий из Москвы и Петербурга

Псков вошёл в список направлений для самых бюджетных путешествий из Москвы и Санкт-Петербурга в период с 10 по 31 января. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в среднем билет на самолёт из Москвы в Псков стоит 1 тыс. 600 рублей. Дешевле улететь можно только в Калугу — от 1 тыс. 200 рублей. На третьей строчке Краснодар и Минеральные Воды, куда можно полететь за 1 тыс. 900 рублей. В 2 тысячи рублей обойдётся билет на самолёт в Санкт-Петербург и Петрозаводск, 2 тыс. 100 рублей ― в Сочи.

Из Санкт-Петербурга самые дешёвые авиабилеты можно купить в Москву (2 тыс. рублей) и Элисту (2 тыс. 100 рублей).

Для путешествий на поезде из Москвы самыми бюджетными направлениями являются Калуга (350 рублей), Курск (750 рублей), Нижний Новгород (850 рублей), Санкт-Петербург (920 рублей), Казань и Чебоксары (950 рублей).

Из Санкт-Петербурга самая дешёвая поездка на поезде будет в Псков — всего за 730 рублей. За 820 рублей можно уехать в Тверь, за 950 — в Москву или Ярославль, за тысячу рублей - в Петрозаводск.