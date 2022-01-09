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Общество

УМВД по Пскову набирает кандидатов на должность полицейских

9 января 2022 года, 16:09

В УМВД России по Пскову открыты вакансии полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Претендовать на вакансии могут псковичи в возрасте до 35 лет. При этом необходимо иметь образование не ниже среднего общего и соответствовать по состоянию здоровья работе в органах внутренних дел. Отмечается, что преимущество будет у тех кандидатов, которые ранее прошли службу в армии.

Заработная плата составляет от 24 тысяч рублей. Полицейским предоставляется отпуск от 40 календарных дней и возможность получения бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России. Также у сотрудников и из семей есть право на бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

Тем, кого вакансии заинтересовали, нужно обратиться в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32 и по телефонам 59-38-21, 59-38-47.

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