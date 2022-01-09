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Общество

Небольшой снег и до -6 градусов ожидается в Псковской области 9 января

9 января 2022 года, 12:35

В Псковской области 9 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, сообщает Официальный телеграм-канал региона. Псковичей предупреждают от гололедице на дорогах.

Небольшой снег и до -6 градусов ожидается в Псковской области 9 января

Температура воздуха днём ожидается от -1 до -6 градусов, ночью — от -6 до -11.

В Пскове пройдёт небольшой снег. Днём столбики термометров покажут от — 2 до -4 градусов, ночью — от -7 до -9.

В Великих Луках существенных осадков не ожидается. При этом там будет несколько теплее, чем в Пскове: от -1 до -3 градусов днём и от -6 до -8 — ночью. 

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