При падении глыбы льда с крыши дома в Пскове пострадал щенок. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, год «начался с новости о падении льда, и не обошлось без пострадавших».

«Выходя из помещения на улицу, я держал щенка на руках, прижимая его к себе. Прошла доля секунды, огромная глыба льда рухнула с крыши дома. Сильнейший удар выбил питомца из рук. Маленький окровавленный щенок беспомощно дергался и скулил. Сразу, оперативно, щенок был прооперирован. Наша семья от всего сердца благодарит персонал клиники "ДоброВет" за спасение долгожданного члена нашей семьи. К большому сожалению, Джеку не удалось спасти глазик», - процитировал глава администрации рассказ хозяина пострадавшего щенка.

Борис Елкин также отметил, что администрация города связалась с владельцем собаки и предложила свою помощь в подаче искового заявления. «Помимо этого директор УК «Пароменское» вызван на составление протокола. Работа по принуждению управляющих компаний добросовестно выполнять свою работу не прекращается», - отметил он

Также, по его словам, контрольное управление города Пскова только за декабрь прошлого года составило около 20 протоколов на управляющие компании. Некоторые были привлечены к ответственности несколько раз, сумма штрафов доходила до 50 тысяч рублей.